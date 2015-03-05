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"Yasak aşk meyvesiyim"

Dikkatleri çeken Ece Tuncer'in Bitlis'ten milletvekili aday adaylığı için Ak Parti'ye başvurusu yapması teşkilatı hareketlendirdi

"Yasak aşk meyvesiyim"

Dikkatleri çeken Ece Tuncer'in Bitlis'ten milletvekili aday adaylığı için Ak Parti'ye başvurusu yapması teşkilatı hareketlendirdi

05 Mart 2015 Perşembe 14:08
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ECE Tuncer’in Bitlis’ten milletvekili aday adaylığı için Ak Parti’ye başvurusu yapması teşkilatı hareketlendirdi. Tuncer’in, “yasak aşkın meyvesiyim, Ak Parti’den milletvekili adayıyım” şeklindeki açıklamaları hem Bitlis teşkilatı hem de Ak Parti Genel Merkezi’nde şaşkınlık yarattı. Tuncer’in geçtiğimiz hafta sonu yapılan temayül yoklamasına girdiği ve üç oy aldığı ortaya çıktı.     
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Tuncer, özgeçmişi konusunda kendisine yöneltilen sorular üzerine şu çarpıcı açıklamaları yaptı: “Eski Bakan Kamran İnan’ın eşi, asil ve soylu kadın, Fransız asıllı aristokrat ailenin kızı olan öz annesi Merhume Annetta Alice Yasemin İnan doğunun ve güneydoğunun en büyük aşiret lideri (Şavak-Şafak aşireti) olan ayrıca o dönemin Erzincan vergi rekortmeni olan Seyid Hacı Mehmet Ali Ulukaya ile yasak aşklarının meyvesi olarak dünyaya gelmişim. Kamran İnan kırk yıl bu sırrı saklamak için her yola başvurmuştur.”   

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Son Güncelleme: 05.03.2015 13:10
Anahtar Kelimeler:
Yasak Aşk MeyvesiyimAK PartiTeşkilatAkpAday Adaylığı
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