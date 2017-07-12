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Yaş meyve sebze ihracatında alternatif pazar arayışları

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliklerinin davetiyle Seyşeller Cumhuriyeti'nden gelen heyet, Mersin, Adana ve Antalya'daki üretim alanları ve paketleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Kavak "Seyşeller’e ürünlerimizi göndererek sektörümüz için yeni bir tanıtım kanalı yaratmayı ve böylece Türk yaş meyve ve sebzesini dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi

Yaş meyve sebze ihracatında alternatif pazar arayışları

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliklerinin davetiyle Seyşeller Cumhuriyeti'nden gelen heyet, Mersin, Adana ve Antalya'daki üretim alanları ve paketleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Kavak "Seyşeller’e ürünlerimizi göndererek sektörümüz için yeni bir tanıtım kanalı yaratmayı ve böylece Türk yaş meyve ve sebzesini dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:21
Yaş meyve sebze ihracatında alternatif pazar arayışları
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TÜRKİYE Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliklerinin daveti üzerine Seyşeller Cumhuriyeti'nden gelen 3 kişilik teknik heyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle görüştü, Mersin, Adana ve Antalya'daki üretim alanları ve paketleme tesislerinde incelemeler yaptı.
Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, Seyşeller Cumhuriyeti'nden yaş meyve ve sebze ihracatında alternatif pazar arayışları kapsamında davet edilen Bitki Biyolojik Koruma Dairesi Şefi Keven Selwyn Nancy, Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Şubesi Sorumlusu Randy Garry Donald Stravens ile Sınır Kontrol ve Karantina Dairesi Şubesi Sorumlusu Bobb Petrousse Türkiye'ye geldi.

Ankara'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle görüşen heyet üyeleri, Antalya, Mersin ve Adana'da 20 farklı üretim alanını ve paketleme tesislerini inceledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, alternatif pazar arayışları kapsamında gerçekleşen ziyaretten son derece memnun olduklarını belirtti.

Türk ürünleri için yeni ve alternatif pazarlar yaratmak, ihracat yapılan ülke yelpazesini genişletmek için çalıştıklarını vurgulayan Kavak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisine azami katkıyı sağlamak amacıyla özveriyle çalışıyor ve elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu bağlamda geliştirdiğimiz stratejiler çerçevesinde Seyşeller heyetini ülkemizde ağırladık. Seyşeller Cumhuriyeti nüfus olarak küçük olmasına rağmen sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli dolayısıyla ekonomik gücü yüksek, ithalata ihtiyacı olan bir ülke konumunda. Bununla birlikte Seyşeller’e ürünlerimizi göndererek sektörümüz için yeni bir tanıtım kanalı yaratmayı ve böylece Türk yaş meyve ve sebzesini dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz." 

Heyet başkanı Seyşeller Cumhuriyeti Bitki Biyolojik Koruma Dairesi Şefi Keven Selwyn Nancy de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Türk ürünlerinin kalitesini çok beğendiklerini belirterek, yazılacak raporlar ve yapılacak testler sonrasında iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin Türkiye’den yapılacak ihracatla taçlanmasını umduklarını ifade etti.

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YasMeyveSebzeIhracatPazar
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