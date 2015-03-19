Yarın 11.51'e dikkat!

Yıllar sonra ilk kez gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması anında Dolunay'ın Dünya'ya çok yaklaştığı 'Süper Ay' olayı da gerçekleşecek. ‘Süper Ay en son 11 Ağustos 2014’te yaşanmıştı. ‘Süper Ay’ sırasında Dolunay normalden 30 kat daha parlak ve yüzde 14 daha büyük görünüyor. 'Çıplak gözle bakmayın' Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren; "Tutulma aslında Norveç’in açıklarındaki adalarda ’Tam Tutulma’ olarak gözlenecek. Avrupa’nın güneyine doğru indikçe tutulma, parçalı tutulmaya dönüşecek. Bu yüzden ülkemizden de ancak yüzde 40’ı kapanacak şekilde gözlenebilecek" dedi. Tutulma ortası, yani Güneş’in en fazla kapanacağı an 11.51’de olacağını söyleyen Evren, "Tutulmayı gözlemek için İzmir’deki meraklıları İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Havagazı Fabrikası’na bekliyoruz. 20 Mart Cuma günü saat 10.00-13.00 arası yapacağımız gözlem etkinliğinde, güneş filtreli teleskoplarla gözlem, söyleşiler, bilgi posterleri ve basit deneylerle tutulmayı canlı olarak aktaracağız. Eğer bulunduğunuz şehirde bir etkinliğe katılamazsanız ve çıplak gözle, çok çok kısa süreli bakacaksanız, koyu bir röntgen filmi veya koyu bir isli camla görme şansınız var. Ama bu bakış bir-iki saniyeden fazla olmamalı. Yoksa gözünüz büyük hasar görür" dedi.

Güneş tutulmasıyla ilgili batıl inançlar