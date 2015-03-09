Yargıtay'dan o partiye uyarı

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, PAK’a “değişiklik” uyarasında bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil tarafından parti genel merkezine gönderilen uyarı metninde, PAK’ın isminin Türkçe olmadığı, tüzük ve programında Kürtçe’ye yer verdiği belirtilerek, partinin bu tavrı ile belirli bir azınlığı öne çıkardığı kaydedildi. PAK’ın programında yer alan “Kürtlerin devlet olma hakkı vardır” ifadesinin de hem Anayasa’ya, hem de Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğunu bildirilen uyarı metninde, değişikliklerin yapılması için 30 gün süre verildi.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞIZ"