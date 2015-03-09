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Yargıtay'dan o partiye uyarı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürdistan Özgürlük Partisi’ne (PAK) tüzük, program ve isminde Kürtçe kullandığı ve Kürtlerin devlet olma hakkını savunduğu gerekçesiyle “değişiklik” uyarısında bulundu. PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, bu yaklaşımın çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin çok dışında olduğunu belirterek, herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını vurguladı

Yargıtay'dan o partiye uyarı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürdistan Özgürlük Partisi’ne (PAK) tüzük, program ve isminde Kürtçe kullandığı ve Kürtlerin devlet olma hakkını savunduğu gerekçesiyle “değişiklik” uyarısında bulundu. PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, bu yaklaşımın çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin çok dışında olduğunu belirterek, herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını vurguladı

09 Mart 2015 Pazartesi 15:58
Yargıtay'dan o partiye uyarı
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YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, PAK’a “değişiklik” uyarasında bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil tarafından parti genel merkezine gönderilen uyarı metninde, PAK’ın isminin Türkçe olmadığı, tüzük ve programında Kürtçe’ye yer verdiği belirtilerek, partinin bu tavrı ile belirli bir azınlığı öne çıkardığı kaydedildi. PAK’ın programında yer alan “Kürtlerin devlet olma hakkı vardır” ifadesinin de hem Anayasa’ya, hem de Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğunu bildirilen uyarı metninde, değişikliklerin yapılması için 30 gün süre verildi.
"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞIZ"
İHA’ya konuşan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kendilerine gönderilen yazıda, parti isminin, programını ve taleplerinin Siyasi Partiler Kanunu ile Anayasa’ya aykırı olduğunun belirtildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti, "30 günlük süre içerisinde bunların değiştirilmesi ve dava açılacağı yönünde uyarı yaptılar. Bu konuda çalışmamızı yapıyoruz. Bu yaklaşım çözüm süreci adı altında geliştirilen sürecin çok dışında. Başbakan Ahmet Davutoğlu dün partilerin kapatılmasına kesinlikle karşı olduklarını söylemişti. Bu ihtar karşısında hükümetin alacağı tutum hükümetin gerçekten de örgütlenme özgürlüğü konusundaki samimiyetinin turnusol kağıdı olacaktır. Biz düşünce özgürlüğü gereği bu adımı attık. Bunu savunacağız ve herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Kanunlar değişmelidir. Özellikle şiddete başvurmayan partilerin özgürce örgütlenebilmelerinin önü açılmalıdır."

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Son Güncelleme: 09.03.2015 15:02
Anahtar Kelimeler:
YargıtayPartiUyarı
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