Yargıtay verileri güncelledi! İşte AK Parti'nin üye sayısı

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinde yer alan Temmuz 2019 tarihli verilerde 9 milyon 931 bin 103 üyesi olan AK Parti, 6 Eylül tarihinde açıklanan veri ile 56 bin 260 kayıp ile9 milyon 874 bin 843 olarak açıklandı. MHP'nin üye sayısı ise aynı dönemde bin 941 azalarak 467 bine geriledi.

AK PARTİ'NİN ÜYE SAYISI 10 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayısının güncellendiği son verileri açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Eylül 2019 verilerine göre AK Parti'nin üye sayısı 9 milyon 874 bin 843 olarak kayıtlara geçti.

2 AYDA 56 BİN DÜŞÜŞ

Yeni parti iddialarının konuşulmaya başlandığı yaz aylarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye sayılarını açıklamış, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle AK Parti'nin üye sayısı 9 milyon 931 bin 103 olarak kayıtlara geçmişti. Bu durumda 2 ayda AK Parti'nin üye sayısında 56 bin 260 üye düşüşü yaşandı.

CHP VE İYİ PARTİ'DE ARTIŞ VAR

Bu dönemde CHP ise 13 bin yeni üye kazanarak üye sayısını 4 milyon 675 bine çıkardı. CHP'deki artı yüzde 1,08'e tekabül ediyor. İYİ Parti ise 9 bin yeni üye kazanırken 182 bin üyeye yükseldi. İYİ Parti'deki üye artış oranı ise yüzde 5,22. MHP'nin üye sayısı ise aynı dönemde bin 941 azalarak 467 bine geriledi.