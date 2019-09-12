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Yargıtay'ın bozma kararı sonrası eski Cumhuriyetçiler tahliye edildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine dair kararının ardından gazeteciler akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edildi.

GÜNDEM 12.09.2019, 21:36
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası eski Cumhuriyetçiler tahliye edildi
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YARGITAY 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi. Gazeteciler akşam saatlerinde cezaevinden tahliye oldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasının temyiz incelemesini bugün yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine uyan Daire, terör örgütüne yardım suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasına karar verdi. Sadece Ahmet Şık'ın örgüte yardımdan değil, propaganda suçundan cezalandırılması istendi.

DOSYA YENİDEN YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

5 yılın altında ceza alan ve temyiz yolu kapalı olan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik, halen cezaevindeydi. Yargıtay, bozma kararının CMK uyarınca cezası istinafta kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine hükmetti. Kararda, içerdekilerin cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verildi. Karar sonrası dosya yeninden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Öte yandan dava kapsamında tutuklu bulunan Emre İper'in cezasının da onandığı belirtildi.

#yargıtay #Cumhuriyet Gazetesi #tahliye
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