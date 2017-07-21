Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yargıtay darbecilerin savunmasını çürüttü

Yargıtay’ın kararı, darbecilerin “emirlere uyduk”, “anlayınca vazgeçtik” ve de “emirleri uygularken hataya düştük” savunmalarını tek tek boşa çıkardı

Yargıtay darbecilerin savunmasını çürüttü

Yargıtay’ın kararı, darbecilerin “emirlere uyduk”, “anlayınca vazgeçtik” ve de “emirleri uygularken hataya düştük” savunmalarını tek tek boşa çıkardı

21 Temmuz 2017 Cuma 09:29
Yargıtay darbecilerin savunmasını çürüttü
banner404

YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi'nin 15 Temmuz'u FETÖ'nün yaptığını tescillediği kararıyla, 15 Temmuz davalarında darbecilerin ileri sürdükleri argümanlar birer birer çürütüldü. Yargıtay, FETÖ'cülerin; "TSK, emirlere mutlak itaat esasına göre çalışır", "üstlerimizin emirlerini yerine getirirken hataya düştük" ve "darbe olduğunu anlayınca gönüllü vazgeçtik" şeklindeki savunmalarına tek tek yanıt verdi:
 
1- MUTLAK İTAAT ALGISI: FETÖ'nün mahkemeleri etkilemeye yönelik argümanlarından ilki, askeriyedeki mutlak itaat kuralı oldu. Darbeciler astların üstlerinin emirlerini yerine getirmemelerinin söz konusu olamayacağını ileri sürdü. Hatta dayanak olarak da Orgeneral Hulusi Akar'ın geçen yıl Kurban Bayramı mesajındaki "TSK'nın bilinen en önemli vasfı disiplindir. Bu disiplinin temeli mutlak itaattir" sözünü gösterdiler. FETÖ'cüler TSK İç Hizmet Kanunu'ndaki, "emirlere karşı mırıldanmanın bile yasak olduğu" yönündeki hükümleri de savunmalarına taşıdı.
SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSIN: Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise 'mutlak itaat'in ancak yasal emirler karşısında geçerli olduğuna işaret ederek, "Amirin emri suç teşkil ediyorsa hem emri veren, hem de yerine getiren sonuçtan sorumlu olur. Suç teşkil eden emri yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz" dedi.
 
2- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME YALANI: FETÖ'cüler savunmalarında herhangi bir şiddet eylemine katılmadıklarını, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonlara canlı bağlantısından sonra darbe olduğunu anladıklarını ve o ana kadar "terörle mücadele etkinliği" olarak yürüttükleri faaliyetlerden kendi iradeleriyle vazgeçtiklerini iddia etti. Darbeciler, TCK'nın "teşebbüs aşamasında kalan eyleminden gönüllü vazgeçenlere ceza verilmeyeceği" hükmünün uygulanmasını istedi.
 
DIŞ ETKEN OLMAMALIYDI: Yargıtay ise darbecilere gönüllü vazgeçme nedeniyle ceza verilmemesi için halkın direnişi gibi dış etkenler bulunmaması gerektiğine işaret etti: "Gönüllü vazgeçenin, diğer müşterek faillerce suçun icrasına devam edilmemesi için elinden gelen gayreti göstermiş olması gerekir. Gönüllü vazgeçmenin özgür iradeye veya pişmanlığa dayalı olması gerekir."
 
3- BİR HATADIR ETTİK: Özellikle general ve albay rütbesinin altındaki darbeciler, önce "gece eğitimi", sonra "tatbikat" ve daha sonra da "terör saldırısı" gibi gerekçelerle birliklerinde tutulduklarını veya birliklerine çağrıldıklarını ileri sürdü. "Sağlıklı muhakeme yapma imkânımız üstlerimiz tarafından engellendi" diyerek TCK'nın "kaçınılmaz hataya düşen kişiye ceza verilmeyeceği" hükmünün uygulanmasını istediler.
 
ANLAMALIYDINIZ: Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise sanıkların gece eğitimi, tatbikat ve terörle mücadele faaliyetinin ne olduğunu bilebilecek bilgi düzeyi ve tecrübeye sahip olduklarına işaret etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
YargıtayDarbeFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim