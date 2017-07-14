Yargıtay'dan tacizci öğretmenin 120 yıl hapsine onay

YARGITAY 14. Ceza Dairesi, tutuklu sanık Ali D'nin 12 öğrenciden 9'u için "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan verilen 10'lar yıl hapis cezasını uygun buldu. Diğer üç mağdur kız öğrenci için verilen kararı bozan mahkeme, öğrencilerden ikisine karşı işlenen eylem hakkında beraat kararı verdi, diğer bir öğrenci hakkında ise tekrar mağdurun ayrıntılı beyanının alınarak yargılama yapılmasına hükmetti.Heyet, 12 öğrenci hakkında ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl 6'şar ay hapis cezasını uygun buldu.Merkez Şahinbey ilçesindeki bir lisede 3 yıl önce kız öğrencilere cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan rehber öğretmen Ali D, yargılandığı Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesince "cinsel istismar" ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 kez 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

