Yargıtay'dan dikkat çeken 'avukat' tavsiyesi!

YARGITAY'IN internet sitesinden de yayımlanan UNDP ile Yargıtay'ın ortak çalışması olan bildirgede yer alan, "Yargı, yargı sistemine erişimi kolaylaştırmalıdır" başlıklı ilkede, avukat olmayan kişilerin de mahkemelerde savunma yapabilmesine olanak sağlanması önerildi.

YARGITAY EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Adaletin tesisi ve yargıda şeffaflığın güvence altına alınması iddiasıyla Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım, Yargıtay Yargı Reformu Birimi Temsilcisi Gözde Hülagü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Sektör Yöneticisi Gözde Ata ve UNDP Proje Asistanı Nazlı Ersoy tarafından hazırlanan bildirgede yargıya erişim ve yargıçlara ilişkin 15 tavsiye kararı yer aldı.

AVUKATLIK OKUMAYANLAR SAVUNMA YAPABİLİR

Yargıtay'ın ev sahipliğindeki toplantıdan sonra yayımlanan ilke kararları arasında, hukuk fakültelerinde okumayanların da mahkemelerde savunma yapmasına yönelik tavsiye kararı yer aldı."Yargı, yargı sistemine erişimi kolaylaştırmalıdır." başlıklı yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi.

"Mahkemeler, muhtemel mahkeme kullanıcılarına standart, kullanıcı dostu formlar ve talimatlar sağlamalı ve dava başvuru harçları, mahkeme prosedürleri ve duruşma takvimleri hakkında açık ve doğru bilgi vermelidir. Bu bilgiler ayrıca İnternet üzerinden de paylaşılmalıdır. Uygun olduğu hallerde, mahkemeler, adalete ulaşacak farklı yolların olduğu, dava açmanın bunların yalnız birini teşkil ettiğini muhtemel mahkeme kullanıcılarına bildiren, çok kapılı mahkeme (MDR) konseptini benimsemeli ve hukuki yardım başvuruları bakımından yardımcı olmalıdır. Kamunun yararlanabileceği yeterli hukuki yardımın olmadığı hallerde, sair şekilde mahkemelerde temsil edilemeyecek çıkarların korunması amacıyla, hukukçuların seçilmiş dava taraflarını kamu yararına (pro bono) temsilini teşvik etme, mahkeme dostları (amici curiae) tayin etme, alternatif uyuşmazlık çözümü önerme yargının sorumluluğudur. Uygun hallerde, mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir."