Yargıtay'dan cerrahlara kötü haber! Artık yapamayacaklar...

DAİRENİN kararında; "Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun raporunda, ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde 'operasyonu yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu' bildirildiğine göre, adı geçen hastane yönünden de davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenlerle bozulması uygun bulunmuştur." denildi.

S.B'nin avukatı Suat Çetinkaya: Artık estetik cerrahlar dışında yapılacak ameliyatlarda, komplikasyon olsun ya da olmasın, kendi alanı dışında ameliyat yapan doktorların sorumlu olacağı açıktır.