Yargıtay'dan cerrahlara kötü haber! Artık yapamayacaklar...

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, İzmir'de genel cerrahi uzmanı tarafından gerçekleştirilen "burun estetiği" ameliyatının ardından iyileşmeyen hastanın şikayetini haklı bularak, ilgili doktoru ve hastaneyi sorumlu tuttu.

Yargıtay'dan cerrahlara kötü haber! Artık yapamayacaklar...
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DAİRENİN kararında; "Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun raporunda, ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde 'operasyonu  yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu' bildirildiğine göre, adı geçen hastane yönünden de davanın kabulü  gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenlerle  bozulması uygun bulunmuştur." denildi.

S.B'nin avukatı Suat Çetinkaya: Artık estetik  cerrahlar dışında yapılacak ameliyatlarda, komplikasyon olsun ya da olmasın,  kendi alanı dışında ameliyat yapan doktorların sorumlu olacağı açıktır.

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