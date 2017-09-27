Yargıtay: ByLock’u olan FETÖ üyesidir

YARGITAY Ceza Genel Kurulu, 16. Ceza Dairesi’nin “Paralel Yapı” soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer’e “ByLock” kullanımını da gerekçe yaparak “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından 10’ar yıl hapis cezası veren kararını onadı. “ByLock” kullanımını FETÖ üyeliği sayan bu karar, diğer mahkemeler için de yol gösterici nitelik taşıyacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargıladığı Başer ve Özçelik’i bu yıl Nisan ayında tamamlanan duruşmalar sonunda 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Başer ve Özçelik, dairenin kararına itiraz ederek, dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşıdı. Dünkü gündem toplantısında dosyayı görüşen Kurul, 16. Ceza Dairesi’nin tespitlerini yerinde bularak, kararı onadı.

‘Bilerek kullandılar’

Dairenin kararında, “ByLock”un Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulduğuna işaret edilerek, sanıkların bu programı ağ özelliğini bilerek (kasten), sisteme ancak şifreyle girilebilen dönemde birçok kez kullandıkları ifade edilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, FETÖ’nün şifreli haberleşme ağı “ByLock”a ilişkin ilk tespitlerine yer verilen gerekçeli kararda, Başer’in 459, Özçelik’in ise 405 kez sisteme giriş yaptığı belirtilmişti.

MİT verilere ulaşabilir

Kararda ayrıca, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’nda, MİT’in, telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabileceğine yönelik hükümlerin yer aldığı kaydedilmişti. MİT’in üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmakla yükümlü olduğunun bildirildiği kararda, MİT tarafından teşkilata özgü teknik istihbarat usul araç ve yöntemleri kullanarak “ByLock” uygulamasına ait verilere ulaşıldığının, dijital materyallerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılı’ğıyla paylaşıldığı aktarılmıştı.

Gülen’in kodu ‘HE’

“ByLock”taki mesajlaşma şekillerinin anlatıldığı kararda, mesajlaşma içeriklerinde, FETÖ’nün faaliyetlerini devam ettirebilmesi için yapılması gerekenlerin anlatıldığına yer verilmişti. Kararda, “ByLock” üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatlarının iletildiği ve Gülen’den “HE” koduyla “Hocaefendi” olarak bahsedildiği tespiti yer almıştı. Gerekçeli kararda şu tespitler yer almıştı: “ByLock iletişim sistemi, somut delillerle kanıtlandığı üzere, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır.”