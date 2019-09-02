Yargıtay Başkanı'ndan AB raporuna sert tepki: Değersiz kağıt parçası

CUMHURBAŞKANLIĞI Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda Türk yargısı hakkında sert eleştirilerde bulunduğunu hatırlayan Cirit, bu rapor için"değersiz bir kağıt parçası" ifadesini kullandı. "AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir" dedi.Cirit, "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir. Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir. Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır" ifadelerini de kullandı.Yargıtay Başkanı, FETÖ soruşturmaları kapsamında eski yüksek yargı üyesi 178 kişi hakkında fezleke düzenlendiğini vebunlardan 175'i hakkında dava açıldığını açıkladı.