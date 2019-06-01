Yargıda atama rüzgarı! İşte Alanya'dan gidenler ve gelenler

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi. Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı. Öte yandan Alanya Adliyesi’nde görev yapan 7 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 18 hakim ve savcı ise Alanya’ya atandı.

ALANYA’DAN ATANAN YARGI MENSUPLARI

Alanya Cumhuriyet Savcısı Savaş Uysal Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

Alanya Hakimi Erhan Yılmaz Antalya Hakimliğine, Alanya Hakimi Mustafa Kemal Çetin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı Süleyman Sarı Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

Alanya Cumhuriyet Savcısı Yusuf Pakır Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

Alanya Hakimi İbrahim Tutkan, Şanlıurfa Hakimliğine, Alanya Cumhuriyet Savcısı Sedat Belen Gebze Cumhuriyet Savcılığına atandı.

ALANYA’YA ATANAN YARGI MENSUPLARI

Türkiye’nin farklı il ve illerinde görev yaparken Alanya’ya atanan isimler ise şöyle: Yargıtay Tetkik Hakimi Osman Burak Türkmen Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Hakkari Cumhuriyet Savcısı Neşe Kıyar Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Cizre Cumhuriyet Savcısı Tayfun Akbaş Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Cizre Hakimi Ömer Erdönmez Alanya Hakimliğine,

Cizre Cumhuriyet Savcısı Yunus Biçakçı Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

Bitlis Hakimi Bahar Çimen Kılıçgil Alanya Hakimliğine, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Faruk Eker Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

Hakkari Cumhuriyet Savcısı Kamil Buğra Kahraman Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Hakimi Orhan Kılıçgil Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

Cizre Hakimi Şengül Akbaş Alanya Hakimliğine, Hakkari Hakimi Nevruz Sönmez Alanya Hakimliğine, Hakkari Hakimi Serap Kahraman Alanya Hakimliğine, İnebolu Hakimi Ayşe Ertuğral Alanya Hakimliğine,

Reyhanlı Hakimi Rabia Nur Karagöz Alanya Hakimliğine, Kahta Hakimi Kübra Ongur Alanya Hakimliğine, Yerköy Hakimi Yeşim Yıldırım Alanya Hakimliğine, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Yıldırım Alanya Cumhuriyet Savcılığına ve Hakkari Hakimi Artunç Kıyar Alanya Hakimliğine atandı.