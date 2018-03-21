Yargı küfür eden sanığın hapis kararını bozdu: Zaman kipi belli değil

SKANDAL küfür kararına neden olay Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya göre; Ömer A. daha önce tartışmalı olduğu Fazlı O. ve Kamil A. ile geçen yıl 13 Haziran'da karşılaştı. Ömer A., iddiaya göre tartışma yaşadığı iki arkadaşa, "Sizin ananızı.... edeceğim" diye küfür etti. Fazlı O. ve Kamil A., savcılığa başvurarak kendilerine küfür içerikli söz söyleyen Ömer A.'nın cezalandırılmasını istedi. Ömer A. hakkında 'hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası sanık hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Ceza alan Ömer A., bu karara itiraz etti.

YARGITAY YOLU KAPALI

Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyaya incelemesi ardından ilginç bir karara imza attı. Kararda, sanığın sarf ettiği küfür içerikli sözün 'Zaman kipi' bakımından hakaret suçunu oluşturmadığı kaydedildi. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bozan Ankara BAM, sanığın beraatına karar verdi. Sanığın cezası 5 yılın altında olduğu için Yargıtay yolu kapandı ve karar kesinleşti.

SUÇU ARTTIRIR

Avukat Serkan Toper, "Gerekçesi yetersiz ve hatalı olan bu kararda bahsi gecen sinkafın ağır eleştiri olarak kabul edilmesi mümkün değildir " dedi. Avukat Bülent Ernas ise "Bu ifadenin bütün ülkede hakaret olduğu ve söylenilen kişinin onur ve şerefini zedelediği tartışılmaz bir gerçektir. Söz konusu yargı kararında zaman kipi olarak yapılan atıf somut olayla uyuşmadığı gibi neyi kastettiği anlaşılacak mahiyette değildir. Hatta somut olayda bir fiil ile birden fazla kişiye karşı zincirleme suç TCK 43/2 maddesinin unsurları vardır. Karar Türk hukuk sistemini zora sokar. Hakaret suçunu artırır" açıklamasında bulundu.