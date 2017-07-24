Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yardımcısı bile FETÖ’cü çıktı!

TSK’da FETÖ’nün Işık Evleri yapılanmasını soruştururken Ergenekon’dan tutuklanan dönemin Hava Kuvvetleri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok, FETÖ’den tutuklanan yardımcısıyla ilgili ifade verdi

Yardımcısı bile FETÖ’cü çıktı!

TSK’da FETÖ’nün Işık Evleri yapılanmasını soruştururken Ergenekon’dan tutuklanan dönemin Hava Kuvvetleri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok, FETÖ’den tutuklanan yardımcısıyla ilgili ifade verdi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:07
Yardımcısı bile FETÖ’cü çıktı!
banner404

EMEKLİ Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, 2009 yılında Hava Kuvvetleri’nde başsavcı olarak Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Işık Evleri yapılanmasını soruştururken gözaltına alınmıştı. Sahte çürük çetesi ve Balyoz davalarında yargılanan Üçok’u, FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz, Ergenekon soruşturmasından tutuklatmıştı. Üçok’un askeri başsavcıyken yardımcısı olan hakim binbaşı Özgür Tüfekçi ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’den ihraç edilip tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tüfekçi ile ilgili Üçok’un tanık olarak bilgisine başvuruldu.

‘Her zaman yanımdaydı’

Üçok, başsavcılığı döneminde Tüfekçi’nin askeri hakimlik stajı için gönderildiğini söyledi. Tüfekçi’yi yanında birçok soruşturmaya götürdüğünü aktaran Üçok, şu şekilde ifade verdi: “3 Mart 2009’da kamuoyunda Işık Evleri soruşturması olarak bilinen FETÖ’nün TSK içindeki illegal yapılanmasına ilişkin soruşturma için Kayseri 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’na Özgür Tüfekçi ve yazı işleri müdürü Şafak Canlı’yı beraberimde götürdüm. 10 Mart 2009’da 4 FETÖ abisinin gözaltına alınması için talimat yazdım. Bu talimattan sadece benim, Tüfekçi’nin ve Canlı’nın haberi vardı. Kararı çıkarmamızın hemen akabinde bu kişiler 11 Mart 2009’da Azerbaycan’a giderek FETÖ’nün oradaki okullarına kaçtılar.”

‘Bana kumpası o kurmuş’

FETÖ’nün o dönem deşifre olmamak için TSK’daki unsurlarını devreye sokarak kendisini tutuklattığını anlatan Üçok, yardımcısı Tüfekçi’nin de kendisine yönelik kumpasta kullanıldığını söyledi: “Ben kendisinin FETÖ üyesi olduğu kanaatindeyim. Ayrıca yaptığım araştırmalar sonucunda Hava Harp Okulu’nda disiplin subayı olarak görev yaptığı sırada öğrenci alımlarında mülakat komisyonlarında yer alarak FETÖ mensubu öğrencilere Hava Harp Okuluna girebilmeleri için yardımcı olduğunu öğrendim. Benim yanımda çalıştığı süre içinde bizim bütün soruşturmalarımızla ilgili olarak Şafak Canlı ile beraber soruşturmaların içeriği hakkında bilgi ilettiklerini tespit ettim.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FetöTSKErgenekon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim