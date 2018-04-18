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Yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdılar

Adana'da kimsesi olmayan, ya da maddi anlamda zor durumda olan yaklaşık 22 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 8 kişi, şafak vakti 350 polis ile düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

Yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdılar

Adana'da kimsesi olmayan, ya da maddi anlamda zor durumda olan yaklaşık 22 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 8 kişi, şafak vakti 350 polis ile düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:58
Yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdılar
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ADANA'da kimsesi olmayan, ya da maddi anlamda zor durumda olan yaklaşık 22 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 8 kişi yakalandı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği, 8 kişilik bir şebekenin kimsesiz ve maddi anlamda zor durumda olan kadınları tespit edip ağlarına düşürerek onlara zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda 8 kişinin yaklaşık 22 kimsesiz ve yardıma muhtaç kadını ağlarına düşürüp otoyola götürerek burada onları uzaktan beklemek suretiyle fuhuş yaptırdığı ve paralarına da el koyduğunu belirledi. Ayrıca polis zanlıların fuhuş yapmak istemeyen kadınları ya kendini ya da akrabalarını öldürmekle tehdit edip zorla fuhuş yaptırdığını belirledi. 

Zorla fuhşa şafak vakti özel harekatlı operasyon 
Polis yaptığı bu tespitlerin ardından bugün şafak vakti harekete geçti. Yaklaşık 350 polis ile eş zamanlı olarak 11 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polisi, evlerin kapısını koç başı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirildi. Bazı zanlılar iftira atıldığını söyleyerek kendilerine iftira attığını ileri sürdüğü şahısları ölümle tehdit etti. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaYardıma Muhtaç KadınlarFuhuş
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