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Yaralı teröristler Avrupa'da tedavi gördü

Zeytin Dalı Harekâtıyla Afrin’de 4 bin terörist kaybeden PKK, Münbiç yoluyla bin 700 yaralısını Haseke bölgesine taşıdı. 70 yaralı PKK’lı da Erbil üzerinden Almanya, Danimarka ve Fransa’ya götürüldü. Teröristleri Avrupa hastanelerine nakleden PKK’nın Avrupa yapılanması ve Batılı yardım kuruluşları, 20’den fazla teröriste protez uzuv takılmasını sağladı

Yaralı teröristler Avrupa'da tedavi gördü

Zeytin Dalı Harekâtıyla Afrin’de 4 bin terörist kaybeden PKK, Münbiç yoluyla bin 700 yaralısını Haseke bölgesine taşıdı. 70 yaralı PKK’lı da Erbil üzerinden Almanya, Danimarka ve Fransa’ya götürüldü. Teröristleri Avrupa hastanelerine nakleden PKK’nın Avrupa yapılanması ve Batılı yardım kuruluşları, 20’den fazla teröriste protez uzuv takılmasını sağladı

03 Nisan 2018 Salı 08:19
Yaralı teröristler Avrupa'da tedavi gördü
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TSK ve ÖSO'nun Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatında yaklaşık 4 bin teröristi kaybeden terör örgütü PKK, yaralanan teröristleri de tedavi için Avrupa'ya gönderiyor. Terör örgütü, bugüne kadar yaralanan bin 700 teröristi Münbiç üzerinden Haseke bölgesine götürdü. Harekatın başladığı 20 Ocak'tan itibaren yüzlerce yaralı terörist, Haseke merkez, Aynel Arab, Resulayn, Kamışlı ve Dırbesiye’de tedavi edildi.

70 TERÖRİST NAKLEDİLDİ

Afrin’de yaralanan 70 PKK’lının da Erbil üzerinden Almanya, Danimarka ve Fransa’ya götürüldüğü belirlendi. PKK-Avrupa yapılanması ve sözde yardım kuruluşları ortaklığı ile gerçekleşen nakil işlemleri sonrası Avrupa'daki hastanelerde 20’den fazla teröriste protez organ takıldı.

SAHA KOMUTANLARI DA SEVK EDİLDİ

Yeni şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Batılı sözde yardım kuruluşları eliyle Avrupa’ya taşınan PKK’lılara ek olarak, Kamışlı, Resulayn, Aynel Arab ve Dırbesiye bölgelerine götürülen PKK’lılardan bir kısmı da Şam’da tedavi görüyor. PKK işgalinde olan bölgelerdeki hastanelerin yeterli tıbbi donanıma sahip olmaması nedeni Batı ülkeleri ve Şam’a nakledilen terör örgütü mensupları arasında bazı sözde saha komutanlarının da bulunduğu bildiriliyor.

PKK’YA HASTANE KURDULAR

Suriye’de PKK işgali altında olan yüzlerce beldede sağlık alanında yaşanan mağduriyetler had safhaya ulaştı. Sözde yardım kuruluşları terör örgütüne özel tıp merkezleri kuruyor. Kamışlı, Aynel Arab ve Afrin’de Avrupa ve ABD orjinli kuruluşlar tarafından inşaa edilen terörist hastamelerinde sivil halkın faydalanmasına izin verilmiyor.

YERALTINDA ACİL BÖLÜM

TSK-ÖSO ittifakı tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda ele geçirilen tam teşekküllü terör sağlık merkezinde yeraltı acil müdahale alanı oluşturulduğu da ortaya çıktı. PKK’ya özel kurulan hastanenin tüm medikal alt yapısı ve bazı sağlık çalışanlarının da yine Avrupa’dan gelen terör destekçisi militanlardan oluştuğu görüldü. Milyonlarca dolarlık maliyeti ile dikkat çeken Terör Hastanelerinde batılı özel kuruluşlar yanında Kızılhaç tarafından gönderilen yardımlarında varlığı dikkat çekti.

ABD HELİKOPTERİYLE KAÇIRDILAR

PKK'nın sözde Kefer Cenne- Meydanki bölgesi saha komutanı Hogar isimli terörist ve bazı batılı teröristlerin Haseke'den Erbil'e ABD helikopterleri ile taşındı. Öte yandan Kamışlı, Resul Ayn, Tel Abyat bölgelerine gelen 1 bin 700 militan dışında Halep- Şeyh Maksud- Münbiç hattında 600'den fazla yaralı terörist bulunuyor.

TÜRKIYE’DEN KOVULDULAR

Öte yandan Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa başta olmak üzere sınır hattında yardım görünümlü istihbarat ve PKK’ya yardım faaliyeti yürüten Batılı sivil toplum kuruluşları 2016 yılında başlayan operasyonlarla kapatıldı. Mercy Corps, Comminks ve IMAP başta olmak üzere 20’den fazla Batılı sivil toplum kuruluşu Suriye ve Irak’a yönelik operasyon merkezlerini Irak, Süleymaniye ve Erbil’e taşıdı. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen sözde yardım kuruluşları sahte projelerle PKK’ya 5 yıldır doğrudan finansman sağlıyor. Afrin’de yaralanan PKK’lıların Avrupa’ya götürülmesi, tıbbi müdahele ve protez temini de yine aynı sözde dernek ve vakıflar tarafından sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalıAfrinAvrupaTedaviYaralı Teröristler
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