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Yapılacak dev park ihaleye çıkıyor

TOKİ tarafından Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak Kayapark'ın birinci etap ihalesi 7 Eylül 2017'de düzenlenecek

Yapılacak dev park ihaleye çıkıyor

TOKİ tarafından Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak Kayapark'ın birinci etap ihalesi 7 Eylül 2017'de düzenlenecek

23 Temmuz 2017 Pazar 14:52
Yapılacak dev park ihaleye çıkıyor
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BAŞBAKANLIK Toplu konut İdaresi (TOKİ) tarafından  İstanbul Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak Kayapark'ın birinci  etap ihalesi 7 Eylül 2017'de düzenlenecek.  TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kayapark  Projesinin alt yapı hazırlıklarını tasarladıklarını belirterek, Kayaşehir  Vadisinde kurulacak yeşil alanın 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3  kilometre eninde olacağını bildirdi. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada, koru  alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları  ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesislerin  bulunacağını ifade eden Turhan, "Kayaşehir'e yapacağımız parkın büyüklüğü,  İstanbul'daki en büyük korunun dört katı büyüklüğünde olacak. İstanbul'daki en  büyük korunun 420 bin metrekare olduğu düşünüldüğünde Kayaşehir'deki bölge  parkının ne kadar büyük olduğu anlaşılır." değerlendirmesinde bulundu.
 'İKİ ADET BİYOLOJİK GÖLET'

 Devasa parkın 4 etap halinde inşa edileceğini vurgulayan Turan,  açıklamasında şunları kaydetti: "İstanbul ve Kayaşehir'i yeşille buluşturacak parkımızı dört etap  halinde bitireceğiz. 7 Eylül'de ihalesini yapacağımız 338 bin 803 metrekareden  oluşan birinci etabın içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar  olacak. Proje içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet  etkinlik platformu olacak, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler  bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet  olacak." Projenin Kayaşehir'e değer katacağını ve o bölgede yaşayanların  yeşille daha çok buluşacağını aktaran Turan, şu bilgileri verdi: "Vatandaşlarımız yeşille iç içe sosyal yaşamlarını sürdürecekler.  Birinci etapta, 73 farklı tipte bitki olacak. Toplam 224 bin 601 metrekarelik çim  alanı, 4 bin 500 yapraklı ağaç, 2 bin 600 ibreli ağaç, 85 bin 500 çalı, 5 bin 900  otsu bitki ve 57 bin 250 adet yer örtücü bitki olacak. Birinci etap içerisinde  ayrıca; restoranlar ve kafeler, 11 adet asma köprü, seyir terasları ve otopark da  yer alacak."

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