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Yangın tüpünü kullanmadan önce bir defa ters çevirin

Yangınların büyüyüp kontrolden çıkmasını engellemekte kullanılan yangın söndürme tüplerinin kullanılmadan önce bir kez ters çevrilmesinin önemli olduğu belirtildi

Yangın tüpünü kullanmadan önce bir defa ters çevirin

Yangınların büyüyüp kontrolden çıkmasını engellemekte kullanılan yangın söndürme tüplerinin kullanılmadan önce bir kez ters çevrilmesinin önemli olduğu belirtildi

29 Eylül 2017 Cuma 10:05
Yangın tüpünü kullanmadan önce bir defa ters çevirin
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İTFAİYECİLER, yangın söndürme tüpünü kullanmaya başlamadan önce bir defa ters çevirip hafifçe sallayarak içindeki malzemeyi iyice karıştırıp söndürme işleminde daha etkili olmasının sağlanacağını belirtiyor. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de itfaiyecilik haftası dolayısıyla Amasya Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikatta öğrencilere yangın tüpü kullanmayı öğretti. İtfaiye görevlisi Aydın Ateş, “Tüpü kullanmadan önce bir defa ters çevirdikten sonra müdahale edeceğimiz yere yönelip ateşin merkezine doğru sıkacağız” dedi.
Rüzgarı ardına alıp tüpün bir defa ters, düz edildikten sonra yangına öyle müdahale edilmesi gerektiğine değinen Ateş, “Amacımız kimyasal maddenin alevin üzerinde tabaka oluşturarak oksijeni kesmesi. Ama çalkalarsak azot gazı ile partiküller havada birleşecek bununla da tüpün tamamını sıkmadan alevin üzerindeki oksijeni kesememe ihtimalimiz var. Sadece azot gazı verilmiş olunur. Azot gazı da oksijenle temas ettiğinde alevin daha da büyümesine sebep olur” diye konuştu.
Yangın söndürme, kurtarma ve tahliye senaryolarının uygulandığı tatbikatı izleyen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir de yeni binasına taşınan İtfaiye Müdürlüğü filosu bünyesindeki araç-gereçleri her geçen dönem yenilediklerini söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
YangınİtfaiyeTatbikat
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