Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı

ALINAN bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Büyükçekmece Ulus Mahallesinde durumundan şüphelendiği bir tırı takibe aldı. Takip sırasında tırdaki yangın söndürme tüpünün yolda duran bir otomobile yüklendiği görüldü. Yükleme sırasında operasyon düzenleyen polis, araç sürücüleri M.I. (55) ve O.K.’yi (49) yakalayarak gözaltına aldı. Araçlarda yapılan aramada, tırdan otomobile yüklenen boş yangın tüpüne gizlenmiş öğütülmüş halde 3 kilo 900 gram kokain ele geçirdi.

Yakalanan M.I. ve O.K. adlı uyuşturucu zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.