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Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir tırdan otomobile aktarılan yangın söndürme tüpünden 3 kilo 900 gram kokain ortaya çıktı

Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir tırdan otomobile aktarılan yangın söndürme tüpünden 3 kilo 900 gram kokain ortaya çıktı

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:30
Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı
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ALINAN  bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Büyükçekmece Ulus Mahallesinde durumundan şüphelendiği bir tırı takibe aldı. Takip sırasında tırdaki yangın söndürme tüpünün yolda duran bir otomobile yüklendiği görüldü. Yükleme sırasında operasyon düzenleyen polis, araç sürücüleri M.I. (55) ve O.K.’yi (49) yakalayarak gözaltına aldı. Araçlarda yapılan aramada, tırdan otomobile yüklenen boş yangın tüpüne gizlenmiş öğütülmüş halde 3 kilo 900 gram kokain ele geçirdi.
Yakalanan M.I. ve O.K. adlı uyuşturucu zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla MücadeleYangınYangın Söndürme TüpüKOKAİNTırOtomobil
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