Yangın kontrol altına alındı!

Yangın, Doğançay Mahallesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlere 20 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına Manisa'dan takviye ekipler katıldı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma sahası zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
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