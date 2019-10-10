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Yalova'daki deprem İstanbul'dan hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de merkez üssü Yalova açıkları deprem meydana geldi

GÜNDEM 10.10.2019, 20:10 10.10.2019, 20:12
Yalova'daki deprem İstanbul'dan hissedildi
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de merkez üssü Yalova açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem Yalova'nın 3 km açığında 10,6 km derinlikte meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

#afad #deprem #İstanbul #yalova
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