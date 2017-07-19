KOCAELİ 'NİN Körfez ilçesi Kutlucu Mahallesi Pınarcık mevkiinde 25-30 yaşlarında yakılmış erkek cesedi bulundu. Cesedi gören mahalle sakinleri derhal Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın, olay yerinde yakıldığını belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, otopsi için İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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