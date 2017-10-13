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Yakalanan tacizci: Tedaviye ihtiyacım var

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, kendisini 'spor hocası' olarak tanıtan ve okul çevrelerinde kız çocuklarıyla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Erman A., adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Erman A.'nın tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi

Yakalanan tacizci: Tedaviye ihtiyacım var

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, kendisini 'spor hocası' olarak tanıtan ve okul çevrelerinde kız çocuklarıyla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Erman A., adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Erman A.'nın tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi

13 Ekim 2017 Cuma 10:10
Yakalanan tacizci: Tedaviye ihtiyacım var
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BAYRAKLI İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, öğrenci velilerinden gelen taciz şikayetleri üzerine harekete geçti. Velilerin iddiasına göre bir kişi kendisini 'spor hocası' olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz etti. Bayraklı'daki okulların çevrelerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, o kişinin çok sayıda suçtan kaydı olan Erman A., olduğunu tespit etti. Okul önlerinde devriye gezen ekipler her yerde Erman A.'yı ararken, şüphelinin belirlenen eşkali bornova ve Karşıyaka'daki ekiplere de dağıtıldı. Erman A., kısa süre de Bayraklı Asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Ahlak Büro Amirliği'ne getirilen ve işsiz olduğu öğrenilen Erman A., buradaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi.

KÜÇÜK KIZLARLA KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Erman A.'nın arama çalışmaları sırasında belirlenen güvenlik kameralarında küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde bir apartmanın girişinde küçük kıza bir şeyler söyleyen şüpheli, apartman girişine giriyor. Küçük kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, küçük kızın uzaklaşmasının ardından kızı peşinden giderek görüntüden kayboluyor.

Yakalandığında üzerinden sahte kimlik çıkan, 10 ayrı suçtan da sabıkası bulunan Erman A., 'Küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıBayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü
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