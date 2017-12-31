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Yakalanacağını anlayan FETÖ'cü, ByLock yüklü telefonu tuvalete attı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli, ByLock yüklü olduğu belirtilen cep telefonunu tuvalet deliğine attı

Yakalanacağını anlayan FETÖ'cü, ByLock yüklü telefonu tuvalete attı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli, ByLock yüklü olduğu belirtilen cep telefonunu tuvalet deliğine attı

31 Aralık 2017 Pazar 10:22
Yakalanacağını anlayan FETÖ'cü, ByLock yüklü telefonu tuvalete attı
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ADANA'DA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gaybubet evine yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında, meslekten ihraç edilen eski okul müdürünün içinde ByLock kurulu olduğu belirlenen cep telefonu tuvaletin deliğinde bulundu.

AĞRI'DAN GELMİŞ

 Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce Ağrı'da bir okulda müdürlük yaparken FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Nazif B.'nin Adana'nın Yüreğir ilçesindeki örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit etti.

BAŞKA İLLERDE DE ARANIYORLARMIŞ

 Polis ayrıca bu evde FETÖ operasyonu kapsamında başka bir ilin emniyeti tarafından aranan M.A. ve karısı Z.V.A.'nın da olduğunu belirledi.

SİFON SESİ ELE VERDİ

Polis eve baskın düzenledi. Ancak zanlılar kapıyı bir süre açmadı. Bu arada polis kapıya "aç polis" diye bağırıp vururken içeriden sifon sesi geldi. Bir süre sonra kapı açılınca polis, Nazif B.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Polis hemen sifon sesinden şüphelenerek tuvalete gidip arama başlattı. Yapılan aramada zanlının örgüt ile bağlantı kurduğu ve ByLock yüklü olan telefonun tuvaletin deliğine atıp üzerine ise sifonu çektiği anlaşıldı. Telefonu çıkaran polis, karı kocanın da ByLock kullandığını tespit etti.

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