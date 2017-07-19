Yağmurun yumuşattığı yol, tırı yuttu

OLAY , Sultangazi Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yolda ilerlemeye çalışan çimento yüklü bir tır yağmur sonrası yumuşayan asfalt yolun çökmesiyle adeta yolun içerisine gömüldü. Yolun aniden çökmesiyle şoför Abdurrahman Baş neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine ilk müdahale ekipleri çağrılırken tırın etrafı şerit ile kapatıldı.

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