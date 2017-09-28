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Yağmur sonrası çöken cadde otomobili yuttu

Sarıyer’de etkili olan sağanak yağış Nuripaşa Caddesi’nin boydan boya çökmesine neden oldu.Adeta ortadan ikiye ayrılan cadde bir otomobili yutarken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Yağmur sonrası çöken cadde otomobili yuttu

Sarıyer’de etkili olan sağanak yağış Nuripaşa Caddesi’nin boydan boya çökmesine neden oldu.Adeta ortadan ikiye ayrılan cadde bir otomobili yutarken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

28 Eylül 2017 Perşembe 08:45
Yağmur sonrası çöken cadde otomobili yuttu
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İSTANBUL'DA özellikle Sarıyer civarında,dün akşam saatlerinde oldukça şiddetli bastıran sağanak yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle, bir süredir kanalizasyon çalışması devam eden Nuripaşa Caddesi adeta ortadan ikiye ayrıldı. Boydan boya yarılan cadde bir otomobili yutarken, caddenin kısımlarında ise belediye otobüsleri ve bir arazi aracı da mahsur kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ortadan ikiye ayrılan caddede oluşan derin yarıktan akan yağmur suları caddeyi adeta dereye çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, korkunç tabloyu görüp şaşkına dönen vatandaşların çökme yaşanan caddeyi ve caddenin yuttuğu otomobili görüntülemesi dikkat çekti. Vatandaşlar, oluşan yarığın çevresinden yürümeye devam etti.


"Daha önce böyle bir şey görmedim"

Nuri Paşa Caddesi üzerinde evi bulunan ve Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden biri olan Bayram Pehlivan, evinin önünde oluşan ilginç tablo hakkında konuşurken, "Bu caddede oturuyorum. Yeni geldim. Gördüm, arabamı getiremedim, uzakta bir yere park ettim. Burada üç aydır çalışma var, kanal kapatılmıştı ama asfalt dökülmemişti, cadde bu hale geldi. Bir iki saat öncesine kadar bu cadde kullanılıyordu. Burada büyük bir hata var. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

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SarıyerSağanak Yağışçöken CaddeOtomobil
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