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Yağmur nedeniyle iptal olan seferler

İstanbul'da gece başlayıp ve özellikle sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle deniz ulaşımı ve raylı sistemlerde iptaller yaşanıyor. Havalimanlarında da rötarlar var

Yağmur nedeniyle iptal olan seferler

İstanbul'da gece başlayıp ve özellikle sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle deniz ulaşımı ve raylı sistemlerde iptaller yaşanıyor. Havalimanlarında da rötarlar var

18 Temmuz 2017 Salı 12:17
Yağmur nedeniyle iptal olan seferler
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ALINAN bilgiye göre kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan gök  gürültü kuvvetli yağmur, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun yağış nedeniyle T1 kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri  yapılamıyor. M1 Hafif Metro Hattı'nda da seferler Otogar- Kirazlı ve Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi ve kuvvetli yağmur nedeniyle deniz trafiğine kapatıldı.

Gemicilik acentesi GAC tarafından yayımlanan bültende dünyanın başlıca deniz yollarından olan boğazın 08:30'dan itibaren iki yönde de trafiğe kapatıldığı belirtildi.

HAVALİMANLARINDA RÖTARLAR VAR

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seferler rötarlı olarak gerçekleştiriliyor, bazı uçaklar ise diğer şehirlerdeki havalimanlarına yönlendiriliyor.

İDO'DA İPTALLER VAR

Ayrıca, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bostancı,Yenikapı, Marmara  Adası ve avşa Adası arasındaki deniz otobüsü, Bandırma ve Yenikapı arasındaki  hızlı feribot seferlerinin bazıları yapılamadı.

İDO'nun 13.00'teki Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, 14.00'teki  Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 15.00'teki   Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

AVRASYA TÜNELİ KAPATILDI

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava  koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir  Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı  havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve  su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK

Sel afeti ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yolda kalanlar AKOM'u arasın çağrısı yaptı.

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İstanbulHavalimanlarıBakırköy-Atatürk Havalimanı
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