Yağmur nedeniyle iptal olan seferler

ALINAN bilgiye göre kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü kuvvetli yağmur, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun yağış nedeniyle T1 kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor. M1 Hafif Metro Hattı'nda da seferler Otogar- Kirazlı ve Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi ve kuvvetli yağmur nedeniyle deniz trafiğine kapatıldı.

Gemicilik acentesi GAC tarafından yayımlanan bültende dünyanın başlıca deniz yollarından olan boğazın 08:30'dan itibaren iki yönde de trafiğe kapatıldığı belirtildi.

HAVALİMANLARINDA RÖTARLAR VAR

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seferler rötarlı olarak gerçekleştiriliyor, bazı uçaklar ise diğer şehirlerdeki havalimanlarına yönlendiriliyor.

İDO'DA İPTALLER VAR

Ayrıca, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bostancı,Yenikapı, Marmara Adası ve avşa Adası arasındaki deniz otobüsü, Bandırma ve Yenikapı arasındaki hızlı feribot seferlerinin bazıları yapılamadı.

İDO'nun 13.00'teki Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, 14.00'teki Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 15.00'teki Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

AVRASYA TÜNELİ KAPATILDI

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK

Sel afeti ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yolda kalanlar AKOM'u arasın çağrısı yaptı.