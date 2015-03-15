Yağmur 30 dakikada hayatı felç etti

Adana'da sabah güneşli hava öğleden sonra yerini yağmurlu havaya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur ile hayat adeta felç oldu. Alparslan Türkeş, Mücahitler ve Baraj Yolu Bulvarı sular altında kaldı. Pazar günü gezmeye çıkan sürücüler ise su basan bulvarlarda zor anlar yaşadı. Kimi sürücülerin otomobili arıza yaparak su içinde kaldı. Kimi de arıza yapan otomobilini iterek aracını sudan kurtarmaya çalıştı. Motosiklet üzerinde su içinde kalan bir çifte ise etraftaki vatandaşlar yardım etti. Vatandaşlar, suyla kaplanan yollarda karşıdan karşıya geçmek için suların çekilmesini bekledi. Mücahitler Bulvarı'nın kenarındaki işyerlerini su bastı. Esnaflar, "Nerede bu devlet, her seferinde her yağmurda dükkanları su basıyor" diyerek tepki gösterdi.