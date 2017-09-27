Yağışın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

TEKİRDAĞ'DA dün akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağışla birlikte merkez ilçe Süleymanpaşa’nın bazı bölgelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle taşan Değirmenaltı Deresi boyunda birçok evi su bastı.

Gece boyunca etkili olan yağışın verdiği maddi hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel nedeniyle yollarda ve orta refüjlerde kopmalar oluşurken, bazı duvarların demir parmaklıklarının kopup yollara savrulduğu gözlendi. Değirmenaltı Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle yollar çamurla kaplanırken TESKİ ve belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile su basan evlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.