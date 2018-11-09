Yabancı yatırımcının gözdesi Antalya oldu

Antalya yabancı gayrimenkul yatırımcılarının ilgi odağı oldu. TUİK verilerine göre yabancıya konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada olan Antalya'da yabancılara satılan gayrimenkul sayısı 2018'de yüzde 36 artarak 5 bin 237'e ulaştı

Yabancı yatırımcının gözdesi Antalya oldu
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ANTALYA'DA son dönemde en dikkat çeken gayrimenkul projesi ise Sur Yapı'nın 1 milyon 300 bin metrekare alanda kurduğu modern kent olacak. Projede 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek Sur Cadde, tramvay hattı ile Antalya'nın yeni Şanzelize'si olacak. Sur Yapı'nın mega gayrimenkul projesi ile Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil dünyanın 23 farklı ülkesine satış yapıldı. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talep olan projede, 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu.

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