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Yabancı ülkede gözaltına alınan işçi Türkiye'ye iade edildi

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilen belediye işçisi, Türkiye'ye iade edildi.

Yabancı ülkede gözaltına alınan işçi Türkiye'ye iade edildi

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilen belediye işçisi, Türkiye'ye iade edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:17
Yabancı ülkede gözaltına alınan işçi Türkiye'ye iade edildi
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 PAZARKULE Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edilen işçi Musa  Alerik, polisteki işlemlerinin ardından sınır kapısında aralarında Edirne  Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi  Volkan Türk Vural'ın da bulunduğu yetkililer, ailesi ve yakınlarıyla bir araya  geldi.

Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, gazetecilere  yaptığı açıklamada sınırı yanlışlıkla geçtiğini söyledi. 

Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Alerik, "Bir  hata sonucu yanlışlıkla onların bölgesine geçtim. Böyle yani. Gittim orada  misafir gibi iyi karşıladılar.  Yunan polisi olsun, Yunan mahkemesi beni haklı  buldular. Çünkü ben yanlış yapmadım. Ben izinsiz bir şey yapmadım. Ondan dolayı  beni affettiler. İyi baktılar gerçekten. Bir otel gibi olmasa da yani gerçekten  polislerinden tutun her şeyi iyi davrandılar. Yemeğimi getirdiler yani." dedi.

Baba Nadim Alerik de oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek,  serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlu ve eşi de Alerik'e kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Yunan makamlarına teşekkür  etti. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi şekilde devam edeceğini belirten  Gürkan, Dışişleri Bakanlığı ve Yunan makamlarına ilgilerinden dolayı teşekkür  etti.

Olay  

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü  sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen  belediye işçisi Musa Alerik, çarşamba günü Yunan askerlerce gözaltına alınmıştı.   

Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan  suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum  edilmişti.  

Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş  makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını  da kararlaştırmıştı.  

 Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nun da izlediği  duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından Oristiada bölgesindeki  göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemleri  başlatılmıştı.

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Pazarkule Sınır KapısıYabancı ülkede Gözaltına Alınan Işçi
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