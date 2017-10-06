Yabancı öğrenciler ilk defa aşure yedi

ULUDAĞ Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER), Uludağ Üniversitesi'nde öğretim gören yüzlerce yabancı öğrenciyi aşure tatlısıyla tanıştırdı. Hayatlarında hiç aşure yemeyen Endonezya'dan Sudan'a, Pakistan'dan Malezya'ya, Burkina Faso'dan Malezya'ya kadan çeşitli ülkelerden Bursa'ya gelen öğrenciler ilk defa aşure tattı. Ülkelerinde böyle bir tatlı yapılmadığını belirten öğrenciler, aşurenin tadını çok beğendiklerini söyledi. Mahallî kıyafetleriyle aşure ikramına katılan yüzlerce yabancı öğrenci renkli görüntüler oluşturdu.

İlk defa aşurenin tadına bakan yabancı öğrenciler, "Ülkemizden eğitim görmek için Uludağ Üniversitesi'ne geldik. Bursa çok güzel bir şehir. Burada yaşamaktan çok mutluyuz. Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı. Biz de katıldık. Hayatımızda ilk defa aşure yedik, tadı çok güzel. Bundan sonra her yıl muharrem ayını dört gözle bekleyeceğiz. Bu tatlı bizde bağımlılık yaptı" dediler.

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Pay, "Yabancı öğrencilerimizi Anadolu'daki kültürlerle tanıştırıyoruz. Bu çerçevede her yıl farklı faaliyetler düzenliyoruz. Bu Muharrem ayı vesilesiyle aşure programı yaptık. Pek çok İslam ülkesinin öğrencileri aşureyi ilk defa gördüklerini söylediler" şeklinde konuştu.