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Whatsapp'ta erişim sorunu... Whatsapp çöktü mü?

Birçok kullanıcının yaşadığı bağlantı sorunun ardından 'WhatsApp çöktü mü?' sorusu sorulmaya başlandı. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Whatsapp'ta erişim sorunu... Whatsapp çöktü mü?

Birçok kullanıcının yaşadığı bağlantı sorunun ardından 'WhatsApp çöktü mü?' sorusu sorulmaya başlandı. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

31 Aralık 2017 Pazar 20:32
Whatsapp'ta erişim sorunu... Whatsapp çöktü mü?
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DÜNYANIN birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.

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