Whatsapp'ta erişim sorunu... Whatsapp çöktü mü?

Birçok kullanıcının yaşadığı bağlantı sorunun ardından 'WhatsApp çöktü mü?' sorusu sorulmaya başlandı. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.