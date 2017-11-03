Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?

Whatsapp'a bazı kullanıcılar giriş yapamıyor. Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. WhatsApp'ın güncelleme yüzünden yavaşladığı veya erişim sağlanamadığı düşünülüyor. Whatsapp çöktü mü? Sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları yayılmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen insanlar bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bazı kullanıcıların Whatsapp'ı çalışmamaya başlayınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı