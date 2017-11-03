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Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?

Whatsapp'a bazı kullanıcılar giriş yapamıyor. Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. WhatsApp'ın güncelleme yüzünden yavaşladığı veya erişim sağlanamadığı düşünülüyor. Whatsapp çöktü mü? Sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları yayılmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen insanlar bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bazı kullanıcıların Whatsapp'ı çalışmamaya başlayınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?

Whatsapp'a bazı kullanıcılar giriş yapamıyor. Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. WhatsApp'ın güncelleme yüzünden yavaşladığı veya erişim sağlanamadığı düşünülüyor. Whatsapp çöktü mü? Sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları yayılmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen insanlar bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bazı kullanıcıların Whatsapp'ı çalışmamaya başlayınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

03 Kasım 2017 Cuma 11:58
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
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DÜNYA genelinde bazı kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor. 

Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. WhatsApp Web'ten de uygulamaya erişim sağlanamıyor.

Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp çöktü Mü?
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