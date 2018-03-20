Vurulan terörist teslim oldu, Mehmetçik anında tedavi etti

MEHMETÇİK, tüm dünya askerlerinin aksine, düşmanına nasıl vicdanlı davrandığını bir kez daha gösterdi.

ÖLECEĞİNİ ANLAYINCA TESLİM OLDU

Kuzey Irak'ta yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen sıcak çatışmada bir çok örgüt üyesi öldürüldü. Ayağından vurulan ve çatışmaya devam etmesi halinde öldürüleceğini anlayan terörist teslim olmayı tercih etti.

YARDIM ELİNİ UZATTI

Mehmetçik, teslim olan teröriste hemen yardım elini uzattı ve yaralı ayağını tedavi etti.