Vize krizinin altından yeni bir gözaltı kararı çıktı...

17-25 Aralık öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan firari Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü iddia edilen ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi Metin Topuz, 4 gün gözaltında tutulduktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik sebebiyle büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan Metin Topuz, "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

SUÇLAMALAR NE?

Soruşturma savcısının tutuklama talebinde ise Topuz'un 17-25 Aralık operasyonunu düzenleyen FETÖ’cü polisler dışında , 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak rol oynayan askerlerle de ilişkisinin tespit edildiği belirtiliyor.



Tutuklama gerekçesinde yer alan iddialara göre, Topuz'un irtibatta olduğu askerler İstanbul eski İl Jandarma Komutan yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya, Jandarma Subay Yüksel Asan ile Batman’da darbeye karşı direnen polisleri sindirmeye çalışan Emniyet Amiri Ali Şerbetçi ve Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan saldırıda etkin rol oynadığı iddia edilen Emiyet Müdürü Zeki Taşkın ile de irtibatlarının olduğu değerlendirmelerine yer verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Topuz, görüştüğü emniyetçi ve askerlerle sadece görevi nedeniyle görüştüğünü, bunun dışında 17-25 Aralık’ta da 15 Temmuz darbe girişiminde de kendisinin bir rolü bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

ZEKERİYA ÖZ İDDİASI...

Topuz, savcılık sorgusunda dönemin özel yetkili savcısı Zekeriya Öz ile 2 kez görüştüğünü bunların da tamamen ABD ve Türk polisinin ortak çalıştığı operasyonlara ilişkin olduğunu vurguladı. M.T , Zekeriya Öz ile son görüşmelerinde yanlarında 2 ABD’li yetkilinin de bulunduğunu, kendisini davet ettiklerini ancak Zekeriya Öz’ün VIP karşılama ve ağırlama isteğinden dolayı bu görüşmenin geri çevrildiğini belirtti.

Savcılık sorgusunda Topuz, bazı polis ve askerlere telefon görüşmesini de hatırlayamadı.Bunlarla görüşmesini ise kendisini vize talebi için aramış olabilecekleri yönünde değerlendirmede bulundu. (Toygun ATİLLA)

ABD ELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Büyükelçisi Bass, tutuklanmaya ilişkin rahatsızlığını dile getirirken, “hükümetten bazılarının intikam peşinde olduğunu” söylemişti. Topuz’un tutuklanmasının ardından ABD Büyükelçiliği de Ankara’ya tepkisini “Mahkeme yerine medyada yargılıyorsunuz” diyerek göstermiş ve “Ortaklığımızı bozuyorsunuz” uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, “Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır” denilmişti. Askıya almayla, Trump’ın Başkanlık Kararnamesi’yle büyük tartışma yaratan kararı sonucu ABD’nin vize vermediği ülkeler olan Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’in yanına pratikte Türkiye de eklenmiş oldu.

TİLLERSON İLETTİ Mİ?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde vize kararı ile ilgili mesaj verdiği ileri sürüldü. Ankara ise bu iddiayı yalanlandı. Tillerson’dan gelen talep üzerine yapılan görüşmede sadece Suriye ve Irak’taki gelişmelerin görüşüldüğü vurgulandı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeden sonra AK Parti’nin Afyonkarahisar’daki kampında yaptığı açıklamada, Tillerson ile görüşmesinde Kuzey Irak, Suriye ve İdlib’i konuştuklarını, “bazı konsolosluk meselelerini” de görüştüklerini söylemişti.



