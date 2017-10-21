TÜRKİYE'DE 25 ayrı ülkenin vize işlemlerini yabancı partneri VFS Global ile üstlenen Gateway Management adına yapılan açıklamada, “Schengen ülkeleri vize işlemleri eksiksiz devam ediyor” denildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada da hızla yayılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Son dönemde gündem konusu olan Türk vatandaşlarına yönelik Amerika vize başvurularının askıya alınması kararının ardından, bazı Schengen ülkelerinden de işlem yavaşlatma veya durdurma kararları alındığı yönünde ‘asılsız’ haberler çıkmaktadır. Gateway Management hali hazırda stratejik partneri VFS Global ile birlikte; Avusturalya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dubai, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Rusya, Slovenya ve İsveç ülkeleri ile çalışmakta olup, işlemlerimiz rutininde devam etmektedir. Schengen vize başvuru süreçlerinde herhangi bir yavaşlatma veya askıya alma kararı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızı yalnızca elçiliklerin web sayfalarında yaptıkları resmi duyuruları dikkate almaları, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda önemle uyarmaktayız".