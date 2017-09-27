Vitesi boşalan tır karşı şeride geçti

KAZA, sabah saatlerinde Diyarbakır-Siverek karayolunda şehir merkezine girişte meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne ilerleyen Mehmet Cengiz idaresindeki 23 P 2277 plakalı tır, Selimpınar Mahallesi'ndeki polis noktasında arızalandı. Bir anda geri hareket etmeye başlayan ve sürücünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır, refüjdeki beton elektriğe çarparak karşı şeride geçti. Kaza sırasında yolda başka araçların olmaması olası bir faciayı önledi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı. Firma çalışanları kaza nedeniyle kopan elektrik tellerinde onarım çalışması başlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.