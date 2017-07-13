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Vites kutusundan çıkan yılan korkuttu

İzmit'te Ömer Ekiz adlı sürücü, otomobiline giren yılanı görünce itfaiyeden yardım istedi. Yılanı çıkarmak için uğraşılırken, ellerinde sopa olan bazı vatandaşlar aracın etrafında toplandı. Vites kutusunun sökülmesi ile yılanın bir anda araçtan dışarı fırlamasıyla herkes etrafa kaçıştı. Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koşarak yakaladı. Yılanı eline alan vatandaş, doğaya salınmak üzere yılanı itfaiyeye teslim etti

Vites kutusundan çıkan yılan korkuttu

İzmit'te Ömer Ekiz adlı sürücü, otomobiline giren yılanı görünce itfaiyeden yardım istedi. Yılanı çıkarmak için uğraşılırken, ellerinde sopa olan bazı vatandaşlar aracın etrafında toplandı. Vites kutusunun sökülmesi ile yılanın bir anda araçtan dışarı fırlamasıyla herkes etrafa kaçıştı. Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koşarak yakaladı. Yılanı eline alan vatandaş, doğaya salınmak üzere yılanı itfaiyeye teslim etti

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:44
Vites kutusundan çıkan yılan korkuttu
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KARTEPE Suadiye Mahallesi’nde oturan Ömer Ekiz, otomobilini bakım için Körfez Sanayi Sitesi’ne getirdi. Ömer Ekiz, bu sırada 41 FR 395 plakalı otomobilinde ayaklarının arasından süzülen yılanı fark etti. Yılan aracın motor kısmına girince, Ömer Ekiz itfaiyeden yardım istedi. Ömer Ekiz itfaiyenin gelmesini beklerken, sanayi sitesindeki elektrikçilerden aracın torpido kısımlarının sökülmesi için yardım istedi. Araçta yılanın olduğunu öğrenen elektrikçiler, korkarak yardımda bulunamayacaklarını belirtti.

BİR ANDA HERKES KAÇTI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve Ömer Ekiz yılanı bulmak için çalıştı. Bu sırada ellerinde sopa olan bazı esnaf da aracın etrafında toplandı. Ömer Ekiz aracının teyp bölümünü ardından da vites kutusu kısmını sökünce yılan ortaya çıktı. Vites kutusundan çıkan yılan, araçtan dışarı fırlayınca çevrede toplananlar kaçışmaya başladı.Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koştu. İtfaiye elindeki hayvan yakalama aparatı ile yılanı yakalarken, Ömer Ekiz yılanı başından tutarak havaya kaldırdı. Ömer Ekiz yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı doğaya salınmak üzere itfaiyenin uzattığı poşete koydu. İtfaiye ekipleri yılanı uygun bir yerde doğaya saldı.

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