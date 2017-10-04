Vinçte salıncak keyfi kamerada

ALPARSLAN Türkeş Bulvarı üzerinde Sanayi Kavşağı'nın üst kısmında bakım çalışmaları yürüttükleri sırada görüntülenen çalışanlar vinç üzerinde kurdukları salıncak ile eğlenmenin keyfine varıyor. Çalışanların buldukları bu eğlenme yöntemi çevredekiler tarafından meraklı gözlerle izlenirken çevredekilerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada da yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma "Adamlar işini severek yapıyor" benzeri yorumlar yaptılar.
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