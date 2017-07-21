Vinç faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi

SARIÇAM ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasında çalışan işçiler, çatı kaplamasını yapmak için vinçle çatıya çıkarıldı. Mola veren işçiler Murat Gümüş, Cengiz Kutlam, Emrah Halil Aslan, Latif Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş aşağıya inmek için tekrar vincin sepetine bindi.
2 kişilik olduğu iddia edilen sepete 6 işçi binince ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş ve Mustafa Gümüş olay yerinde, Latif Kaya ve Fehmi Kaya kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Yaralılardan Emrah Halil Aslan ise tedavi gördüğü Yüreğir Başkent Hastanesinde hayatını kaybetti. Aslan ile birlikte vinç faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Olayda yaralanan Cengiz Kutlam'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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