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Villaya sahte ilaç imalatı operasyonu! Korkunç 'kedi' detayı

Urla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir villada piyasaya sürülmeye hazırlanan çok miktarda testesteron maddesi ile ilaç yapımında kullanılan kimyasallar ve malzemeler ele geçirildi. Vücut geliştirme branşında önceki yıllarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri bulunan şüpheli, lüks villasında sahte ilaç imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Villaya sahte ilaç imalatı operasyonu! Korkunç 'kedi' detayı

Urla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir villada piyasaya sürülmeye hazırlanan çok miktarda testesteron maddesi ile ilaç yapımında kullanılan kimyasallar ve malzemeler ele geçirildi. Vücut geliştirme branşında önceki yıllarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri bulunan şüpheli, lüks villasında sahte ilaç imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

30 Eylül 2017 Cumartesi 09:20
Villaya sahte ilaç imalatı operasyonu! Korkunç 'kedi' detayı
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İZMİR'İN Urla ilçesinde bir villaya düzenlenen  operasyonda çok miktarda testesteron maddesi ile ilaç yapımında kullanılan  kimyasallar ve malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.  
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalar sonucu önceki yıllarda  Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük dereceleri  bulunan Cengiz D'nin yurt dışından kaçak yollarla getirttiği ham maddeleri  kendisine ait villada sıvı, hap ve kapsül haline getirerek, işlettiği spor salonu  ve internette sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler üç ay süren takibin ardından şüphelinin ikamet ettiği villaya  operasyon düzenledi.
 
Uzman doktor eşliğinde evde yapılan aramalarda, yurda sokulması yasak  olan testesteron maddesi, ham madde olarak kullanıldığı değerlendirilen reçeteye  tabi kanser ilaçları, bazı kimyasal maddeler, satışa hazır halde şişelenmiş vücut  ve kas geliştirmede kullanıldığı tespit edilen sıvı, toz ve kapsül şeklinde  ilaçlar,  ilaç yapımında kullanılan boş kapsüller, şişeler, enjektörler, ölçü  kavanozları, ısıya dayanıklı beherler, hassas terazi, kapak sıkıştırma aparatı ve  etiketler ele geçirildi. Ayrıca ekipler, banyodaki tuvalette sifon çekildiği  halde gitmeyen bir maddeye de el koydu.
 
Kedi üzerinde deney yapmışlar
 
Evde yapılan aramalar sırasında dolap içindeki bir kedi dikkati çekti.
 
Uzman doktorun kedi üzerindeki incelemesinde, villada üretilen ilaçlar  ile bu hayvanın kas gelişimini gözlemlemek için deney yapıldığı tespit edildi.
 
Ele geçirilen malzemelerden inceleme yapılması için alınan  numuneler yetkili birimlere gönderildi.
 
Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda önceki yıllarda bir kez  ikincilik, bir kez de üçüncülük unvanı bulunan ev sahibi Cengiz D, gözaltına  alınarak emniyete götürüldü.
 
Öte yandan yetkililer, villada ele geçirilen, kas ve vücut  geliştirmede yararlanılan bu ve benzeri ilaçların uzun süre kullanılması  durumunda karaciğer rahatsızlığına sebebiyet verebileceğini belirterek, bu  sporları yapan kişilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
 

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Izmir Emniyet MüdürlüğüUrlaImalatKediSahte Ilaç
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