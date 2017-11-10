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Vicdansız baba çocuğun el ve ayaklarını bağlayıp hortumla işkence yaptı

Şanlıurfa'da oğluna el ve ayaklarını iple bağladıktan sonra hortumla işkence yapan baba infial yarattı. İşkence anlarının görüntüleri ise evde bulunan başka biri tarafından internette paylaşıldı

Vicdansız baba çocuğun el ve ayaklarını bağlayıp hortumla işkence yaptı

Şanlıurfa'da oğluna el ve ayaklarını iple bağladıktan sonra hortumla işkence yapan baba infial yarattı. İşkence anlarının görüntüleri ise evde bulunan başka biri tarafından internette paylaşıldı

10 Kasım 2017 Cuma 12:00
Vicdansız baba çocuğun el ve ayaklarını bağlayıp hortumla işkence yaptı
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ŞANLIURFA'NIN Suruç ilçesinde, bir kişinin evde elini ve ayağını iple bağladığı küçük oğluna hortumla işkence yaptığı sırada çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntü, tepkilere yol açtı.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Suruç'ta çekildiği ileri sürülen görüntülerde; evde yaramazlık yapmasına sinirlenen baba, 8 yaşındaki çocuğun el ve ayağını iple bağladı. Ardından eline hortumu alan baba, gözyaşlarına boğulan oğluna vurmaya başladı.

YERE YATIRIP DÖVMEYE DEVAM ETTİ

Canı acıdıkça çığlık atıp babasına vurmaması için ağlayarak seslenen çocuk, dayaktan kurtulmak için oturma odasına zıplayarak kaçtı. Elinde hortumla oğlunu döve döve diğer odaya kadar takip eden baba, yere yatırdığı oğluna hortumla acımasızca vurmaya devam etti.

VİCDANSIZ BABAYI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görenlerin tepkisine yol açan dayak olayını cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişinin paylaştığı ve tepki çeken görüntünün nerede çekildiği ve oğlunu döven babanın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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