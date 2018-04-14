Veteriner banyoda intihar etti!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cemal Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Cemal Ö.'nün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlçede veteriner hekim olarak görev yapan Cemal Ö.'nün intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GAZİPAŞA İstiklal Mahallesi'ndeki apartman dairesinde ailesiyle oturan 2 çocuk babası Cemal Ö., iddiaya göre saat 05.30 sıralarında av tüfeğini alarak banyoya girdi. Bir süre sonra banyodan gelen silah sesi üzerine içeri giren ailesi Cemal Ö.'yü karnından av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu.

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