Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu

VERGİ gelirlerini arttırmayı amaçlayan 130 maddelik yeni düzenleme meclisi sunuldu.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile finans sektörüne yönelik kurumlar vergisinin yüzde 20'den 22'ye yükseltilmesi, otomobilde MTV'nin yüzde 40 artırılması yer alıyor. Ayrıca, sigara kağıdından ve enerji içeceklerinden de özel tüketim vergisi alınacak, gelir vergisi dilimi 3. kademede 3 puan artırılacak.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün 2018-2020 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından vergi gelirlerini artıracak ve yeni gelir kaynakları oluşturacak düzenlemelerin meclise sevk edileceğini söylemişti.
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