Vergi borcu yapılandırması ne zaman sona erecek?

VERGİ borcu yapılandırması için bugün son tarih. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınan 30 Haziran 2016'da yürülüğe konulan vergi borcu yapılandırması için gerekli şartlar neler? Vergi borcu yapılandırmasına dair tüm merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik...

VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,

Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

Varlık Barışı,

Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

…

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor.

BORCUNUZU NASIL SORGULAYACAKSINIZ?

Borcunuz gib.gov.tr’den ya da kurumun mobil uygulamasından (GİB) sorgulatabilirsiniz. Bilmediğiniz bir borcunuz olabilir. Buradan kontrol edebilirsiniz.

Örneğin mobil uygulamada yukarıda görülen alanları doldurarak borcunuzu sorgulatabilirsiniz.

HANGİ DÖNEMDEKİ BORÇLAR?

30 Haziran 2016 ve önceki dönemlerini kapsıyor. Temmuz ve sonrasındaki borçlar bu yasa kapsamında yer almayacak.

TAMAMEN SİLİNEN BORÇLAR VAR MI?

Vergi dairesine borcun tutarı 50 lira ve altındaysa bu tamamen silinecek. Vatandaş bu borcu ödemekten kurtulacak.

NEREYE BAŞVURACAKSINIZ?

Borcunuz hangi kuruma bağlıysa oraya başvuru yapmanız gerekir. Örneğin emlak vergisi borcunuzu varsa ilgili belediyeye başvurmanız gerekir.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Vatandaş borçlarını peşin ve taksitli olmak üzere iki yöntemle ödeyebilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler borçla ilgili kurumlara başvurabilecek.

KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?

Borçlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödenebilecek. 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödeme yapılabilecek.

TAKSİTLER ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek.

İLK ÖDEME NE ZAMAN?

İlk taksit ödemesi kasım ayında başlayacak. Sosyal güvenlik primlerinde ilk taksit aralık ayında başlayacak.

NE KADAR KİŞİ YARARLANACAK?

Borcu olan 6,3 milyon kişi bu kanun hükümlerinden yararlanacak. Yapılandırılacak borç miktarı 90 milyar TL.

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