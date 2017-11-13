VERGİ borcu sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar konuyla alakalı bilgilere göz atıyorlar. Vergi borcu sorgulama işlemi birçok kolay yolla internet üzerinden gerçekleşebiliyor. Peki, vergi borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR?

Vergi dairelerine maaş bordronuz ile beraber giderek ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Vergi borcu sorgulama işlemini internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şifresiz olarak internet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğiniz gibi ödeme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden bir de e-devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Şifresiz olarak vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğiniz gibi E-Devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için ana sayfada yer alan sisteme giriş linkini tıklamanız gereklidir. Açılan giriş yollarından E-Devlet şifresi ile giriş yolunu seçtiğinizde giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi girmeniz gereklidir. E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız eğer üzerinde T.C. kimlik numaranız bulunan nüfus cüzdanınız ile PTT kurumlarından 2 TL karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümüne giriş yapmanız gereklidir. E-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığını bulmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının alt hizmetlerinden vergi borcu sorgulama seçeneğini seçerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

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