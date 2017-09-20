Velilerin dikkatine! Servis seçimlerinde bunlara dikkat…

MANİSA'DA serviste unutulup ölen küçük Alperen'in ardından benzer bir olayın İstanbul'da yaşanması ve okul servislerinde sabıkalı şoförlerin çalışması velileri son derece tedirgin etti. 2016 yılında servis kazalarından dolayı 8 öğrenci yaşamını yitirirken, 3 binden fazlası da yaralandı.

Rakamlar endişe verici. Servislerle ilgili velilerden gelen düzenleme talepleri her geçen gün artıyor. Avukat Erhan Balaman, okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek için Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin yürürlükte olduğunu söyledi.

SUÇA BULAŞMIŞ OLMALARINA DİKKAT!

Yönetmelikte okul servis şoförlerinin ve rehber personelin işe alınma kriterlerinin de belirlendiğini anlatan Balaman, “Personelin affa uğramış olsa bile önceden cinsel suçlara karışmamış olmaları, yine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhuş, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak veya ticaretini yapmak ve sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozmak gibi suçlardan hüküm giymemiş olmaları şarttır” dedi.

Şoförlerin son beş yıl içerisinde, bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması ve en az 26 yaşını doldurmuş olmaları gerektiğini belirten avukat, “Bunların haricinde şoförler, ‘Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmak zorundadırlar” açıklamasını yaptı.

HANGİ KRİTERLER GÖZETİLMELİ?

Servis şoförleri seçimlerinde bazı kriterlerden bahseden Balaman, şunları sıraladı:

– Okul yönetimleri şoför seçiminde titiz davranmalı,

– Deneyimli ve usta sürücü olup olmadıklarını ve geçmişlerini araştırmalı,

– Özel yaşamları, alışkanlıkları, ilişkileri, huyları ve davranışları hak­kında bilgi toplamalı,

– Olaylar karşısında çabuk öfkeye kapılıp kapılmadıklarını, soğukkanlı ve ağırbaşlı davranıp davranmadıklarını gözlemlemeli,

– Alkol ve uyuş­turucu bağımlısı olup olmadıklarını, kumar oynayıp oynamadıklarını, daha önce kaza yapıp yapmadıklarını araştırıp öğrenmelidirler.

“Servislerin kaza yapmaları durumlarında okul servis araçları, okul yönetimi tarafından kiralanmışsa, hem okul yönetimi hem de taşıma şirketi ortaklaşa ve zincirleme olacak şekilde sorumlu olur” diyen Balaman, sorumluların herhangi bir ölümlü ya da yaralanmalı kaza meydana geldiğinde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaklarını dile getirdi.