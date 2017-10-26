Veda toplantısında patladı: Ayağımı kaydırdılar, hesaplaşacağım

CUMARTESİ günü istifa edeceğini açıklayan Melih Gökçek, dün Belediye Meclisindeki AK Parti'li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı. Gökçek'in ''Benimle çok uğraşanlar var, ayağımı kaydırdılar. Onlarla ahirette hesaplaşacağım'' dediği öğrenildi.

GÖKÇEK'İN SON GRUP TOPLANTISI

İstifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü görevini bırakıyor. O güne kadar da veda ziyaretleri yapacağını açıklamıştı. Gökçek dün Belediye Meclisi'ndeki AK Parti'li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.

''AYAĞIMI KAYDIRDILAR, ONLARLA AHİRETTE HESAPLAŞACAĞIM''

Kanal D Ana Haber, Melih Gökçek'le ilgili çarpıcı bir detayı izleyicileriyle paylaştı. Melih Gökçek, istifasının ardından partisine asla zarar verecek bir işin içinde olmayacağını söylemişti.

Dün Belediye Meclisindeki AK Parti'li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaşan Gökçek'in asıl dikkat çeken yorumu şu oldu: ''Benimle çok uğraşanlar var, ayağımı kaydırdılar. Onlarla ahirette hesaplaşacağım.''